Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazbatasını Aldı

Kaynak: DHA

BODRUM Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Aras, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.Yerel seçimlerde Bodrum Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Aras, mazbatasını almak için bugün, Bodrum Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na geldi. CHP'den seçilen belediye meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, partililer ve vatandaşlar da Aras'a eşlik etti. Ahmet Aras, adliyeye geldiğinde vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Başkan Aras daha sonra, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gül Karaşahin'den aldı.Açıklama yapan Aras, mazbatasını aldığında çok duygulandığını belirterek, ilçedeki herkesin başkanı olacağını vurguladı. Turizm için gelecek 2 ayda yoğun çalışma yapacaklarını belirten Aras, "Önümüzdeki 5 yılı planlıyoruz. Bodrum'da yerli yabancı, ırk, dil, din ayrımı olmayacak. Tüm dünyadan misafirlerimiz geliyor. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bodrum eskiden olduğu gibi bir dünya kenti olacak, bir kültür sanat ve hoşgörü kenti olacak. Bunu da bütün Türkiye'ye ve dünyaya buradan ilan etmek istiyorum" dedi.GÖREVİ YARIN DEVRALACAKBaşkan Aras'ın yarın da belediyeye giderek görev devralacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Aras, İlçe Seçim Kurulu'na mazbatalarını almaya gelen AK Partili belediye meclis üyeleriyle karşılaştı. Aras, AK Partili meclis üyeleriyle selamlaşarak, başarılar diledi ve "Tüm arkadaşlarımızla dayanışma içinde çalışacağımızı biliyorum. Amacımız hep birlikte Bodrum'a hizmet etmek" dedi. - Muğla