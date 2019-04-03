Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazbatasını Aldı

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CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, mazbatasını aldı.Bodrum Adliyesindeki İlçe Seçim Kuruluna belediye meclis üyeleriyle gelen Aras'a mazbatasını hakim Gül Karaşahin verdi.Aras, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mazbatayı alırken duygulandığını söyledi.Bodrum'u çok daha yukarılara taşımak için yola çıktıklarını ifade eden Aras, "Artık siyaseti bir kenara koyuyoruz. Tamamen kucaklayıcı, paylaşımcı, halkçı bir yönetim şekli benimsiyoruz. Bütün belediyemiz halkımızın sonuna kadar hizmetinde olacak. Belediye halkın belediyesidir. 'Kapıları söküp atıyoruz' dedik, 'evet' atıyoruz. Bodrum Belediyesini kamu yararı gözeterek yöneteceğiz Bodrum eskiden olduğu gibi bir dünya kenti olacak, bir kültür sanat ve hoşgörü kenti olacak." dedi.Yeni belediye başkanı ve meclis üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini ileten AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ise herkesin ortak paydasının Bodrum olduğunu belirterek, "Bodrum'a hizmet için katkı vermeye hazırız. Sandıktan çıkan sonuca saygı duymak gerekiyor. Bu seçimde bu sonuçlar alınmış olabilir ama biz bir sonraki seçimlere bugünden itibaren hazırlık yapıp, Bodrum halkının teveccühünü kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.Seçime katılan tüm siyasi parti ve adaylarına teşekkür eden CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da seçimlerin Bodrum'a yakışır sevgi saygı çerçevesinde geçtiğini dile getirdi.