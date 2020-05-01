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Bodrum Belediye Başkanı, çöp konteyneri boşaltıp, temizlik yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çöp kamyonuyla konteyneri boşaltıp, süpürgeyle temizlik yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı, çöp konteyneri boşaltıp, temizlik yaptı
01.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:03
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çöp kamyonuyla konteyneri boşaltıp, süpürgeyle temizlik yaptı.
Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyenin farklı birimlerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta çalışan işçilere çiçek ile üzerinde Bodrum Belediyesi logosu bulunan '1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun' yazılı kupa bardak hediye eden Aras, temizlik işçilerine de yardımcı olmak amacıyla çöp kamyonuna bindi.
Çöp konteyneri boşaltan Aras, süpürgeyle temizlik yaptı. Aras, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ot temizliği yapan işçilerle de sohbet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Haber

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