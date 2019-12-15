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Bodrum Belediye Bodrumspor - Uşakspor: 1-2

STAT: İlçeHAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Mahmut Gülle (xx), Abdulkadir Döner (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Muhammet (xx), İzzet (xxx), Emre Özkan (x), Gökhan (xx), Erkan (x) (Dk. 81 Emre Işık x), Emirhan (x), Oğuzhan (x), Celal (x) (Dk. 73 Şaban x), Batuhan (xx), Emrecan (x) (Dk.

15.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:39Bodrum Belediye Bodrumspor - Uşakspor: 1-2

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Mahmut Gülle (xx), Abdulkadir Döner (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Muhammet (xx), İzzet (xxx), Emre Özkan (x), Gökhan (xx), Erkan (x) (Dk. 81 Emre Işık x), Emirhan (x), Oğuzhan (x), Celal (x) (Dk. 73 Şaban x), Batuhan (xx), Emrecan (x) (Dk. 62 Mustafa x)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Berkay (xxx), Alpay (x) (Dk. 46 Feyyaz x), Berat (xxx), Ali (xxx), Emre (x) (Dk. 46 Erdi x), Ozan (xxx), Kadir (xxx), Ömer (xx), Seçkin (xxx) (Dk. 83 Mehmet), Abdullah (xxx)

GOLLER: Dk. 65 Seçkin, Dk. 70 Ozan ( ), Dk. 89 Mustafa (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Alpay, Ali, Berkay (Uşakspor), Emre, Muhammet (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Ali (Uşakspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında karşı karşıya gelen iki Ege ekibinin müsabakasında gülen taraf deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 yenen Uşakspor oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 65. dakikasında Seçkin attığı golle konuk Uşakspor'u öne geçirirken, ilk golden 5 dakika sonra Ozan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Uşakspor'da 88'de Ali kırmızı kart gördü, 89'da Bodrumspor Mustafa ile umutlandı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Uşakspor sahadan galibiyetle ayrılıp son 3 maçını kayıpsız geçti. Bu sonuçla Uşakspor devreye 21 puanla 12. sırada girerken, Bodrumspor ise ilk yarıyı 20 puanla 13. basamakta bitirdi.



Emre Özkan, Uşakspor, Bodrum, Spor

Kaynak: DHA

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