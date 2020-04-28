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Bodrum Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bodrum'da şu anda tablo kötü değil, hatta iyi bile diyebiliriz. Hastanelerimizde her şey kontrol altında gidiyor.

28.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:45
Bodrum Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bodrum'da şu anda tablo kötü değil, hatta iyi bile diyebiliriz. Hastanelerimizde her şey kontrol altında gidiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında alınan önlemler yerinde." dedi.
Bodrum Belediye Meclisi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak, belediye taşınmazlarından kaynaklanan alacakların ötelenmesi gündemiyle olağanüstü toplandı.
Aras ve Meclis üyelerinin tamamının katılımıyla belediyeye ait Bitez Kafeterya bahçesinde gerçekleştirilen toplantı için oturma düzeni sosyal mesafenin korunacağı şekilde planlandı. Toplantı öncesi Meclis üyeleri ve gazetecilere, Belediye tarafından hazırlatılan Kemal Atatürk imzalı yıkanabilir koruyucu maskeler dağıtıldı.
Aras, buradaki konuşmasında, olağanüstü gündem nedeniyle 2020 yılının ikinci olağanüstü Meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.
Belediyenin satış, kiralama, ecrimisil durumunda olan mülkleri ve tasarrufunda bulunan diğer yerlere ilişkin alacakların, süre bitiminde ertelenen süre kadar aylık eşit taksitlerle, herhangi bir gecikme zammı, faiz uygulanmadan tahsil edileceğini bildirdi.
11 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle başlayan süreçte alınan tedbirlere de değinen Aras, "Bodrum'da şu anda tablo kötü değil, hatta iyi bile diyebiliriz. Hastanelerimizde her şey kontrol altında gidiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında alınan önlemler yerinde. Bu dönemde mülki idaremize ve birbirine destek veren Bodrum halkına da teşekkür ediyorum." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da ilçe nüfusunun 295 bin 300 olduğunu belirterek 90 bin konutta ikamet edildiğini ve 10 bin 200 ilçe sakininin 65 yaşın üzerinde olduğunu kaydetti. Yılmaz, salgınla mücadele döneminde 65 yaş üstü nüfusa sağlanan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.
Toplantıda, "bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması" başlıklı tek gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Aras, Bodrum, Bitez, Güncel, Haber

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