Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bodrum Belediyesi araçları dezenfekte ediyor - Haberler

Bodrum Belediyesi araçları dezenfekte ediyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, COVİD-19 önlemleri kapsamında, araçları ücretsiz ilaçlamaya başladı.

24.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:34
Bodrum Belediyesi araçları dezenfekte ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı korona virüs tehdidine karşı Bodrum Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bodrum sınırları içinde bulunup da dışarıda hizmet vermek zorunda olan ticari araçların ve kişilere ait özel araçların dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri, Konacık Gaz Deresi mevkiindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ücretsiz olarak yapılmaya başlandı. 45 dakika içinde yaklaşık 80 araç dezenfekte edildi. Saat 09:00'da başlayan dezenfektasyon işlemleri 17:00'a kadar devam edecek.

İşlemleri yerinde takip eden temizlik işlerinden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı açıklamada;

Bodrum Belediye BaşkanımızSayın Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda, Bodrum sınırları içerisinde bulunan, faaliyetine devam etmek zorunda olan tüm ticari, toplu taşıma araçları ve diğer özel araçlar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak araç ilaçlama faaliyetine başlandı. Yaklaşık 45 dakika içerisinde yaklaşık 80 aracımız ilaçlanmıştır. Bununla ilgili bir ihtiyaç olduğu geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıktı. Hafta sonu emekçi kardeşlerimin çalışmaları doğrultusunda bir sistem oluşturuldu. Makinelerimiz ve ilaçlarımız temin edildi. Bodrum'daki tüm araçları bu hizmeti ücretsiz olarak vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Ahmet Aras, Konacık, Bodrum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Haber 18:23: Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu - Haber 18:22: Evden çıkamayanlara telefonla ve online psikolojik destek - Haber 18:22: Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Haber 18:21: FLAŞ - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading