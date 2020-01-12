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Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 0-2

STAT: İlçeHAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Emre Arslan (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - İzzet (xx), Gökhan (x), Hikmet (xx), Emre Özkan (xx), Emirhan (x), Batuhan (xx), Oğuzhan (x), Timur (x), Celal (x) (Dk.

12.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:36Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 0-2

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Emre Arslan (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - İzzet (xx), Gökhan (x), Hikmet (xx), Emre Özkan (xx), Emirhan (x), Batuhan (xx), Oğuzhan (x), Timur (x), Celal (x) (Dk. 72 Emrecan xx), Ozan (xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Emre (xxx) - Kamil (xx), Çağrı (xxx), Mustafa Kayabaşı (xxx) (Dk. 78 Hakan xx), Süleyman (xxx) (Dk. 88 Barış Alper), Serdar (xxx), Hasan (xx), Ahmet (xx), Taner (xxx), Burak (xx) (Dk. 23 Celal xx), Mustafa Tahir (xxx)

GOLLER: Dk. 2 Serdar, Dk. 86 Mustafa Tahir ( DS)

SARI KARTLAR: Timur, Hikmet (Bodrumspor) - Hasan (Ankara DS)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarının ilk maçında evinde lider Ankara Demirspor'a da yenilmekten kurtulamadı: 0-2. Konuk ekip, 2'nci dakikada Serdar ve 86'ncı dakikada Mustafa Tahir'in golleriyle 3 puana uzanarak 39 puanla zirvedeki yerini korudu. Bu skorla 20 puanda kalan Bodrumspor'da takımın yeni teknik patronu Tarık Daşgün, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda yeni transferler Hikmet ve Timur da ilk 11'de forma giydi.


- Bodrum

Ankara Demirspor, Bilal Köseoğlu, Ankara, Bodrum, Spor

Kaynak: DHA

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