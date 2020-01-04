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Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktörlüğe Tarık Daşgün getirildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, teknik direktör Tarık Daşgün ile anlaşmaya vardı.

04.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:02
TFF 2. Lig ekiplerinden Belediyesi Bodrumspor, teknik direktör Tarık Daşgün ile anlaşmaya vardı.
Daşgün, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen tören ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Rıza , Daşgün ile güzel işler yapacaklarına inandıklarını söyledi. Hocalarına güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Karakaya, yeni transferlerle ikinci yarı daha güçlü bir Bodrumspor'un sahada olacağını kaydetti.
Karakaya, kulübün borçlarını ödeyebilmek için futbol branşını şirketleştirdiklerini ve hisselerin yüzde 49'unu satışa çıkardıklarını hatırlatarak, "Hisseler satıldıkça sorunlarımız tek tek bitiyor. Artık tünelin ucundaki ışık gözükmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Daşgün ise Bodrumspor'un Türk futboluna kazandırdığı genç futbolcularla önemli bir kulüp olduğunu söyledi.
Daşgün, taraftarlara güzel günler yaşatmak istediğini kaydetti.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktörlüğe Tarık Daşgün getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakaya, Bodrum, Spor

Kaynak: AA


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