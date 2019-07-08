08.07.2019 21:50
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Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bodrum Belediyesi Bodrumspor

TFF 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Ligde geçen sezon beyaz grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, 2019- 2020 sezonu hazırlıkları kapsamında top başı yaptı.
Teknik direktörlüğüne Necati Erkmen getirilen takımın Gümbet tesislerindeki ilk idmanını kulüp yöneticileri de izledi.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel olarak geçen sezonun son haftalarında özveri ile oynayan kadroyu koruduklarını söyledi.
İhtiyaçlara göre transferler olacağını kaydeden Karakaya, "Gümbet'teki tesislerde 15 günlük hazırlık sürecinin ardından bir hafta da Çiftlik Mahallesi'ndeki sahada antrenmanlar olacak. Daha sonra da hazırlık maçları yapmayı planlıyoruz." dedi.
Bodrumspor'u daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Karakaya, 10 Temmuz Çarşamba günü ligde grup kura çekiminin yapılacağını anımsattı.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karakaya, Bodrum, Spor

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