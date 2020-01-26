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Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-3

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (x) - Medeni (xx), Hikmet (xx), Muhammet (xx), Gökhan (x), Emirhan (xx), Emre (x) (Dk. 68 Hüseyin x), Emrecan (x) (Dk. 61 Caner x), Batuhan (x), Timur (xx) (Dk.

26.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:55Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-3

STAT: İlçe

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (x) - Medeni (xx), Hikmet (xx), Muhammet (xx), Gökhan (x), Emirhan (xx), Emre (x) (Dk. 68 Hüseyin x), Emrecan (x) (Dk. 61 Caner x), Batuhan (x), Timur (xx) (Dk. 68 Celal x), Erkan (x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xxx) - Hüseyin (xx), Ahmet Kaan (xxx) (Dk. 71 Halil xx), Yusuf (x) (Dk. 46 Akın xxx), Berat (xxxx), Mehmet Taşçı (xx), Furkan Emre (xxx), Burak (xxx), Alaettin Batuhan (xxx), Mehmet Atik (xxx), Berkant Şahin (xx) (Dk. 46 Mikail xxx)

GOLLER: Dk. 38 (P) Timur (Bodrumspor Belediyesi Bodrumspor) - Dk. 59 (P) ve Dk. 90 Berat, Dk. 64 Alaettin Batuhan ( Bld)

SARI KARTLAR: Gökhan, Celal, Muhammet, Emirhan (Bodrumspor Belediyesi Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Gökhan (Bodrumspor Belediyesi Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişe bir türlü son veremeyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üst üste 5'inci yenilgisini evinde Etimesgut Belediyespor'dan aldı: 1-3.

Maçın 38'inci dakikasında Timur'un penaltı golüyle öne geçen Bodrum, ilki penaltıdan olmak üzere 59 ve 90'ıncı dakikalarda Berat ile 64'üncü dakikada Alaettin Batuhan'ın gollerine engel olamadı. Yeşil-beyazlılarda Gökhan, 58'inci dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bodrumspor, ligde 20 puanla tehlike hattında kaldı.


- Bodrum

Veli Karakaya, Etimesgut, Bodrum, Spor

Kaynak: DHA

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