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Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi

Osmaniye Belediyesi, okul servisleri, şehir içi dolmuşlar ve şehirler arası otobüs terminalinde ve kamuya açık bazı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

12.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:47
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi

Şehir genelinde faaliyet gösteren tüm okul servisleri, şehir içi dolmuşlar ve otobüs terminali yeni tip corona virüse karşı tedbirler kapsamında özel kıyafet ve ekipmanlı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Uygulama kapsamında dolmuş durakları, okullar, camiler, kamu kurumları, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu alanları dezenfeksiyon işlemleri program dâhilinde yapılacağı kaydedildi.

Osmaniye Belediyesi ekiplerince kısa zaman içerisinde şehir merkezinde belirlenen tüm noktalarda dezenfekte çalışmalarının hızla yapılarak tamamlanacağını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer; "Dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen corona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını Valiliğimizin öncülüğünde,Belediye Başkanımız Kadir Kara'nın talimatlarıyla başlattık. İlk olarak çalışmalarımıza okul servis araçları, şehir içi dolmuşlar ve şehirlerarası otobüs terminali, dolmuş durakları ile park ve bahçelerde yürütüyoruz. Yaptığımız planlama ile okullar, camiiler ve kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmaları yapacağız. Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsüpanik yapmadan gerekli önlemlerimizi alarak oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Osmaniye, Güncel

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