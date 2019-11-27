Bodrum Belediyesi personeline "mükemmeli arama eğitim semineri" verildi

Seminere, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Ummahan Yurt, Önder Batmaz, Tayfun Yılmaz, birim amirleri ve yetmişe yakın personel katıldı.

" Türkiye'de Fark Yaratan İnsan Kaynakları Yöneticisi" dalında birincilik ödülü alan, Uluslararası Koçluk Federasyonu(ICF) ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Barbaros Kon tarafından verilen seminer, Azka Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Seminer konuşmacısı Dr. Barbaros Kon, "Burada hepiniz Bodrum Belediyesi'nin değişim ajandasınınız. Her pozisyondan arkadaşlarımızın burada olmasını istedik. Burada herkesin rütbesi eşittir. Belediye başkan yardımcısı, müdür, zabıta herkes eşit. Ekip çalışmalarınızda bize doğru fikirleri sunarsanız, doğru çözümler üretilir. Vizyonları eylemlere, eylemleri de harekete geçirmeliyiz. Bodrum Belediyesi'nin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Verimli ve daha iyi hizmet vermek için Bodrum Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenecek eğitim seminerlerinin ilki olan "Mükemmeli Arama Eğitim Semineri"nde Bodrum Belediyesi'nin kaynaklarını planlı, programlı ve verimli kullanılması, çalışanlar arası iletişim, hizmet içinde dengeyi korumak, katılımcı, şeffaf, adil bir belediye hizmeti sunmak ve fark yaratmak konuları işlendi.

Seminerde,"fark yaratan çalışan", "farkındalık nasıl yaratılmalı", "çalışma hayatında insan ilişkilerinin önemi", "sağlıklı ve sağlıksız organizasyon çalışma sistemi", "İyi bir çalışma ortamı nasıl olmalıdır", "beklentilerimiz nelerdir", "bizden istenen nedir" ve "ulaşmak istediğimiz hedefler" başlıkları altında 24 sunum gerçekleştirildi.