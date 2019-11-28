Haberler » 3. Sayfa » Bodrum Belediyesi personeline 'mükemmeli arama' eğitimi verildi - Haber

Bodrum Belediyesi personeline 'mükemmeli arama' eğitimi verildi

Bodrum Belediyesi personeline hizmet içi eğitimler kapsamında "Mükemmeli Arama Eğitim Semineri" verildi.

28.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:57Bodrum Belediyesi personeline 'mükemmeli arama' eğitimi verildi
Belediyesi personeline hizmet içi eğitimler kapsamında "Mükemmeli Arama Eğitim Semineri" verildi.

Seminere, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Ummahan Yurt, Önder Batmaz, Tayfun Yılmaz, birim amirleri ve yetmişe yakın personel katıldı.

" 'de Farklık oluşturan İnsan Kaynakları Yöneticisi" dalında birincilik ödülü alan, Uluslararası Koçluk Federasyonu(ICF) ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Barbaros Kon tarafından verilen seminer, Azka Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi. Seminer konuşmacısı Dr. Barbaros Kon, "Burada hepiniz Bodrum Belediyesi'nin değişim ajandasınınız. Her pozisyondan arkadaşlarımızın burada olmasını istedik. Burada herkesin rütbesi eşittir. Belediye başkan yardımcısı, müdür, zabıta herkes eşit. Ekip çalışmalarınızda bize doğru fikirleri sunarsanız, doğru çözümler üretilir. Vizyonları eylemlere, eylemleri de harekete geçirmeliyiz. Bodrum Belediyesi'nin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Verimli ve daha iyi hizmet vermek için Bodrum Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenecek eğitim seminerlerinin ilki olan "Mükemmeli Arama Eğitim Semineri"nde Bodrum Belediyesi'nin kaynaklarını planlı, programlı ve verimli kullanılması, çalışanlar arası iletişim, hizmet içinde dengeyi korumak, katılımcı, şeffaf, adil bir belediye hizmeti sunmak ve farklı olacak konuları işlendi.

Seminerde,"fark oluşturan çalışan", "farkındalık nasıl yaratılmalı", "çalışma hayatında insan ilişkilerinin önemi", "sağlıklı ve sağlıksız organizasyon çalışma sistemi", "İyi bir çalışma ortamı nasıl olmalıdır", "beklentilerimiz nelerdir", "bizden istenen nedir" ve "ulaşmak istediğimiz hedefler" başlıkları altında 24 sunum gerçekleştirildi. - MUĞLA

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye, Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:43 İş yerini açar açmaz neye uğradığını şaşırdı...Kendisine vuran motosikletle beraber içeri girdi
17:39 Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı
17:31 Bursa'da panik dolu anlar...Alevler yükseldi, güçlükle kontrol altına alındı
17:27 El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi
17:19 Ayvalık'ta Mobese direği yerine dikildi
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
28.11.2019 17:47:26