Bodrum Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi

BODRUM'da, belediye hizmet binasının girişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi konuldu.Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediyesi hizmet binasının girişine 'T.C.' ibaresi konulması talimatı üzerine belediye görevlileri harekete geçti. Gerekli ölçümleri yapılarak, hazırlanan 'T.C.' tabelası, bugün yerleştirildi. Böylece belediyenin girişindeki tabela, 'T.C. Bodrum Belediyesi' olarak değiştirildi. Başkan Aras, "Bu belediye halkın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesidir" dedi.

Kaynak: DHA