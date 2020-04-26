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Bodrum bugün de sessizdi

Bodrum bugün de sessizdiKORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Muğla'nın Bodrum ilçesinin dünyaca ünlü sahil, plaj ve meydanları boş kaldı.

26.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:37
Bodrum bugün de sessizdi
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Muğla'nın Bodrum ilçesinin dünyaca ünlü sahil, plaj ve meydanları boş kaldı. Boş sahilleri mesken tutan güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de turizm kenti Bodrum. evde kaldı. Sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlar boş kaldı. Cadde, sokak ve plajlar da sokak hayvanlarına kaldı. Dünyaca ünlü plajlarda güvercinlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Güvenlik güçleri ise ana arterler ve sahiller başta olmak üzere ilçenin her yerinde denetimlerini sürdürdü. Görevli olanların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise cezai işlem yapıldı.
Cadde ve sokaklarında bomboş olduğu ilçe tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Bodrum bugün de sessizdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel , Haber
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