09.07.2019 11:48
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Bodrum'da 1 hektar makilik, 15 dakikada kül oldu

Bodrum

BODRUM'da, makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BODRUM'da, makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı 1 hektarlık alan, 15 dakikada küle döndü. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bodrum'un Karakaya Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Alevler, 5 orman işçisi ve 6 itfaiye erinin 1 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahalesi sonucu 15 dakikada söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre, 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.


- Muğla
Kaynak: DHA
İtfaiye, Bodrum, Güncel

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