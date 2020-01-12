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Bodrum'da 1 kilometrelik hamsi kuyruğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen hamsi festivalinde 2,5 ton hamsi dağıtıldı.

12.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:05Bodrum'da 1 kilometrelik hamsi kuyruğu
'nın ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen hamsi festivalinde 2,5 ton hamsi dağıtıldı. rüzgarının estiği festivalde hamsi yemek isteyenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen hamsi festivaline vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bodrum iskele meydanında düzenlenen şenlikte 2,5 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli kadınlar tarafından kızartılan hamsiler halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Hamsi yemek için sıraya giren vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kemençe ve tulumun ritmine kendini kaptıran Karadenizliler, saatlerce horon tepti. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşların yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Hüseyin Tutkun, Emel Çakaloğlu da katıldı. Başkan Aras ve yardımcıları vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıttı. Aras, stantları tek tek gezerek, Karadenizli kadınların yaptığı hamsinin tadına baktı. Meydanda horon tepen Karadenizlilerle birlikte horon tepenleri izleyen Aras, diğer Karadeniz ürünlerinin tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederek, "Bodrum'da yaşayan 20 bin Karadenizli hemşehrilerime güzel bir gün yaşatmak adına böyle bir etkinlik organize ettik. Görüyorsunuz, hamsi kuyruğu şimdiden bir kilometreyi aşmış durumda. Millet, halkımız, 20 bin vatandaşımız bugün burada, çok güzel bir gün yaşıyoruz. Festivalimize katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras ise ilçede her kökenden insanın yaşadığını belirterek, "Bodrum birçok kültürü bir arada yaşayan bir kenttir. Bu kentte yaşayanların kültürlerini, örf ve adetlerini bir arada yaşayacağız. Hoşgörünün ve huzurun olduğu böyle bir kent yok Türkiye'de. Bunun için de Bodrum'u çok seviyoruz ve sahip çıkacağız. Karadeniz Dayanışma Derneğimizin çalışmalarını da ilgiyle takip ediyoruz. Yıllardır bıkmadan usanmadan sizleri bir araya toplamak için uğraşıyorlar. Aslolan bütün insanları bir araya getirmektir. Mutluluğu, kardeşliği, paylaşmayı burada sergilemek çok önemli" dedi. - MUĞLA

Karadeniz, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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