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Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2)

VİNÇ KAZASINDA 2 TUTUKLAMA Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak için kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:31Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2)

VİNÇ KAZASINDA 2 TUTUKLAMA

'nın ilçesinde, alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak için kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden vinç operatörü Ü.T., ile AVM'nin iş güvenliği uzmanı L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, AVM sorumlularından E.Ü., ve vinç firması sahibi H.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/BODRUM, (Muğla),



Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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