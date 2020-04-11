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Bodrum'da 1 saatte tezgahlar boşaldı

İçişleri Bakanlığının aralarında Muğla'nın da bulunduğu 31 kentte 2 gün sokağa çıkma yasağı kararını duyan vatandaşlar, Bodrum'da marketlere, fırınlara akın akın etti, 1 saate tüm tezgahlar boşaldı.

11.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:45
Bodrum'da 1 saatte tezgahlar boşaldı
İçişleri Bakanlığının aralarında Muğla 'nın da bulunduğu 31 kentte 2 gün sokağa çıkma yasağı kararını duyan vatandaşlar, Bodrum 'da marketlere, fırınlara akın akın etti, 1 saate tüm tezgahlar boşaldı.

Sokağa çıkama kararının açıklanmasının ardından Bodrum merkez ve tüm mahallelerinde marketler ve fırınlarda hareketlilik yaşandı. 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulamaya konacağı saat 00.00 öncesinde, eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırın ve marketlerin yanı sıra akaryakıt istasyonları ve damacana su satan işletmelerin önlerinde de kalabalıklar görüldü. İşletmesini akşam erken saatlerde kapatıp gitmiş olan bazı yerel market işletmecilerinin ise, yaşanacak müşteri yoğunluğunu tahmin edip marketlerini açtığı görüldü.

Araçları ile fırın ve marketlere ulaşmaya çalışan vatandaşlar, panik halinde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Gümbet Kavşağı'ndaki trafik ışıklarının çalışmaması ise bölgedeki trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Sosyal mesafeye uyulmadı, polis uyardı

Yoğunluk esnasında ise sosyal mesafeye büyük ölçüde uyulmadığı görüldü. Kalabalık arasında maske takmayan vatandaşlar da vardı. Güvenlik güçleri de Yarımada genelinde güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, vatandaşları panik yapmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel
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