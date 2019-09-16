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Bodrum'da 10 hektar alan yandı; yeşil, siyaha büründü (2)

ALEVLERİN YÖNÜ DRONE İLE TESPİT EDİLDİBodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, orman dışı alan olmasına rağmen orman ekiplerinin de itfaiye ekiplerine destek verdiği kaydedildi.

16.09.2019 16:01Bodrum'da 10 hektar alan yandı; yeşil, siyaha büründü (2)

ALEVLERİN YÖNÜ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, orman dışı alan olmasına rağmen orman ekiplerinin de itfaiye ekiplerine destek verdiği kaydedildi. Sarp arazideki yangının ilerleyiş yönü ise drone ile havadan tespit edildi. Arama- kurtarma gönüllüsü İHA pilotu Mustafa Ünlü tarafından uçurulan drone ile çekilen görüntülerden yangını takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve itfaiye yetkililerin, gereken bölgelere önleyici ekipler yönlendirdiği belirtildi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),



İtfaiye, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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