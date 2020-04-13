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Bodrum'da 17 bin 700 ekmek halka ücretsiz dağıtıldı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince Bodrum Belediyesi 580 personelle 48 saat boyunca aralıksız hizmet verdi.

13.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:47
Bodrum'da 17 bin 700 ekmek halka ücretsiz dağıtıldı
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince Bodrum Belediyesi 580 personelle 48 saat boyunca aralıksız hizmet verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan sokağa çıkma yasağının ardından Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarını yürüten Vefa Sosyal Destek Grubuna destek veren Bodrum Belediyesi, bu süreçte 17 bin 700 ekmek dağıtırken, vatandaşların istek ve taleplerine de anında cevap verdi. İzinlerdeki personelinde geri çağrılmasıyla tam kadro görev yapan çağrı merkezi ise iki gün süresince 5 bin 300 çağrı karşıladı. Vatandaşlardan çağrı merkezine gelen talepler alınarak başta Zabıta Müdürlüğü personeli olmak üzere sokağa çıkma yasağı nedeniyle göreve çağrılan diğer birim personelleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından salgının başladığı ilk günden itibaren gelen talep ve yapılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen 1022 aileye gıda paketi ulaştırıldı. Yine bu kapsamda Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepler üzerine de 636 gıda paketi olmak üzere toplamda 1658 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşlar için çalışmalarını sürdüren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, telefonla ulaşılamayan 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine tek tek giderek bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

Diğer taraftan salgının ilk başladığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bugüne kadar toplam 700 araç, 412 iş yeri, 96 kamu kurumu ve 15 ibadethanede dezenfektan çalışması gerçekleştirirken, 53 bin 90 adet maske, 51.790 eldiven, 800 adet dezenfeksiyon malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler ayrıcı son 2 günde 275 kilometre yolu dezenfekte etti.

Bodrum Belediyesi personeli tarafından hazırlanan bin 680 kumanya ise güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları başta olmak üzere sokağa çıkma yasağında görevli kamu çalışanlarına dağıtıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Bodrum, Güncel
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