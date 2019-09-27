Haberler » Güncel » Haber

Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekne ile kaçak geçiş yapmak isteyen 18 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör yakalandı.

27.09.2019 10:23Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekne ile kaçak geçiş yapmak isteyen 18 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 15.00'te gelen ihbarla, Bodrum'un Bitez Koyu'ndaki fiber teknede kaçak göçmenlerin bulunduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan fiber teknede, Suriye uyruklu 18 göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.
9'u erkek, 4'ü kadın, 5'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik Botu ile kıyıa çıkarıldı. Fiber tekne de  yedeklenerek kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Organizatör ise gözaltına alındı.



Bodrum, Bitez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 Arsuz'da güvenli ulaşım çalışmaları devam ediyor
14:13 Akdeniz zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi
14:13 HDP önünde eylem yapan aile sayısı artıyor
14:13 Ölmek üzereyken bulunan baykuşa polisler sahip çıktı
14:12 Erbaş'tan okul öncesi din eğitimi programı talebi
14:12 Kızılay'ın kan bağışı tırı Çorlu'da
14:12 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu