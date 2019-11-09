Haberler » Güncel » Bodrum'da 2 günde 52 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Bodrum'da 2 günde 52 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot ve fiber tekneyle denize açılan 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:33Bodrum'da 2 günde 52 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ilçesi açıklarında lastik bot ve fiber tekneyle denize açılan 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, geçen perşembe günü saat 04.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Görecek Adası açıklarında fiber teknede bir grup göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan fiber teknede 11'i Afganistan, 6'sı ve 3'ü uyruklu olmak üzere 20 göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 5'i kadın ve 1'i çocuk, kıyıya getirildi.

Cuma günü de saat 00.44'te, Yalıçiftlik açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı geldi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 24'ü Filistin, 5'i Yemen ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 32 göçmen yakalandı. 30'u erkek ve 2'si kadın toplam 32 göçmen, kıyıya getirildi. Her iki opersyonda yakalanan 52 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Filistin, Suriye, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:57 Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluşacak
13:57 Amasya'da öğrenciler koreografi ve çektikleri kliple Atatürk'ü andı
14:02 Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi
14:02 "Piyasada tutunmak üretim ve pazarlamada dürüstlükle mümkün"
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 14:03:36