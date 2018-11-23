Bodrum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan tekne ile Yunanistan
adalarına kaçma girişimindeki 20 düzensiz göçmen, bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezinden sabah saatlerinde yapılan ihbarda Bitez
Mahallesi açıklarında 'Kerim Tekin-1' isimli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede yapılan aramada 20 düzensiz göçmen yakalandı. Bir Cezayir
, 6 Filistin
, 13 Somali
uyruklu (11 erkek, 6 kadın, 2 erkek ve 1 kız çocuğu) Bodrum Limanı'na teslim edildi. Yakalanan 20 düzensiz göçmenin, yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri açıklandı. - MUĞLA
Yunanistan,Muğla,Bodrum