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Bodrum'da 3 otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınına yönelik fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgından uzak tutabilmeleri için 3 otel tahsis edildi.

02.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:10
Bodrum'da 3 otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınına yönelik fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgından uzak tutabilmeleri için 3 otel tahsis edildi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın girişimleri ve yardımsever turizmcilerin desteğiyle ilçe merkezindeki 3 otel, Bodrum Devlet ve Acıbadem Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için ayrıldı. Sağlıkçıların daha iyi koşullarda dinlenmesini sağlamak ve virüsün ailelerine bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla tahsis edilen oteller, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Bodrum Belediyesi, otelde konaklayan sağlık çalışanlarının sabah ve akşam yemeklerini de karşılamaya başladı.Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hayat kurtarmak için büyük bir risk ve özveriyle çalışan sağlık personelinin çabalarını görmezden gelemeyiz. Onların ve ailelerinin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabamıza destek veren ve otellerini, hiçbir karşılık beklemeden sağlıkçılarımızın hizmetine sunan turizmcilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu günlerin üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışmayla geleceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bodrum'da 3 otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Haberler

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