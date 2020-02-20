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Bodrum'da 33 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında olan 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

20.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:04Bodrum'da 33 göçmen yakalandı
'nın ilçesinde lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında olan 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'un Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 Orta Afrika, 7 Filistin, 5 Suriye, 4 Yemen, 4 Kongo, 2 Mısır ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (23 erkek, 9 kadın, 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan 33 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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