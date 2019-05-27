Bodrum'da 33 sanatçının yer aldığı sergi açıldı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, 33 sanatçının katıldığı "Başlangıç" adlı sergi açıldı.
D-Marin Turgutreis Yacht
Club'da sanat etkinlikleri İnception (Başlangıç) isimli sergi ile başladı.
Resim, heykel, model, gravür, çizim, vitray, filografi, cam füzyon, cam vitray, fotoğraf, kat'ı sanatı ve yerleştirmelerinden bir seçki sunan, görsel sanatlar karma yapıtlar sergisine, Türkiye
'nin farklı bölgelerinden 33 sanatçı 37 yapıtıyla katıldı.
11 Haziran'a kadar açık kalacak sergiye tatilciler ilgi gösterdi.
Turgutreis
, Muğla
, Bodrum
, Kültür Sanat
Kaynak: AA