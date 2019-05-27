Bodrum'da "4. Geleneksel GARDENFEST" etkinliği

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, "4. Geleneksel GARDENFEST" etkinliği düzenlendi.
Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsünün her yıl bahar aylarında düzenlediği festivalde, ortaokul öğrenci proje gruplarının hazırladığı gösteriler beğeni topladı.
Dans, halk oyunları ve step gruplarının performansları, FLL proje grubunun çalışmaları, "Kadına şiddet" temalı seramik sergisi, organik yaşam proje grubunun el emeği ürünleri ve yiyecek içecek stantları festivale renk kattı.
Katılımcılar, pop rock grubu Varsa Yoksa'nın sahne performansıyla da eğlenceli dakikalar yaşadı.
Muğla
, Bodrum
, Kültür Sanat
Kaynak: AA