Bodrum'da 46 Kaçak Göçmen Yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, seyir halindeki bir tekne içinde 46 kaçak göçmen yakaladı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekiplerinin 'Güneşim' isimli özel bir teknede yaptığı aramada 33 Filistin
, 9 Suriye
, 3 Irak
ve bir Mısır
uyruklu toplam 46 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerince tekne ve içindeki 46 kaçak göçmen Bodrum Limanına getirildi. Düzensiz göçmenler haklarındaki yasal işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.
(Bekir Tosun
/İHA)
Kaynak: İHA