Bodrum'da 50 yerli turist zehirlendi

Bodrum
'da 50 yerli turist
zehirlendiBodrum Belediyesi tatilcileri açıkta satılan gıdalar konusunda uyardı
MUĞLA - Bodrum'a Ramazan Bayramı
tatili için gelen yerli turistler gıda zehirlenmesi yaşadı. 50 kişinin zehirlendiği olayda turistlerin yediği ürünler incelemeye alındı. Bodrum'da 50 kişi henüz nedeni bilinmeyen bir gıdadan dolayı zehirlendi. Hastaneye giden vatandaşların gün içerisinde çeşitli ürünler yedikleri, 25 kişinin ise midye yediği öğrenildi. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü
ve Bodrum Belediyesi yetkilileri harekete geçti. Bitez
ve Göltürkbükü
mahallelerinde meydana gelen zehirlenmeler üzerine Bodrum Belediye Başkanı açıkta satılan midye satışlarını kısa bir süreliğine durdurdu.
"Açıkta satılanlar yasaklandı"Bazı gıdalarda da önlem aldıran Başkan Aras, zehirlenmelerin tam sebebinin araştırıldığını sosyal medya hesaplarından duyurarak, "Bodrum'da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü
ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur" dedi.
Kaynak: İHA
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