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Bodrum'da 54 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört ayrı düzensiz göçmen olayında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 54 düzensiz göçmen yakalandı.

26.10.2019 08:45Bodrum'da 54 göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört ayrı düzensiz göçmen olayında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından 3 ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki 13 Afganistan, 9 Filistin, 9 Suriye, 7 Somali ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Akyarlar açıklarında gerçekleştirilen devriye görevinde ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 8 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalanmıştır.
Yakalanan toplam 54 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
(İHA)

Filistin, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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