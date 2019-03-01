Bodrum'da, 6 Bilen Talihli Merak Konusu Oldu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen talihli merak ediliyor.
Milli Piyango İdaresinin, talihlinin kuponunu Bodrum'da yatırdığını açıklamasının ardından vatandaşlar talihliyi merak etmeye başladı. 11 hafta devreden büyük ikramiyeyi kazandıran 10, 11, 22, 24, 42 ve 43 numaralarının bulunduğu kuponun yatırıldığı bayi önünde hareketlilik yaşandı.
Bazı vatandaşlar bayiye gelip kuponlarının kontrol ettirdi. Kazandıran numaraları öğrenip kuponlarına daha sonra bakacaklarını söyleyenler de oldu.
6 bilen 1 kişinin, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiye kazandığı kuponun yatırıldığı bayinin işletme ortaklarından Emrah
Erbektaş, "Biz de şaşırdık mutlu olduk. Kime çıktığı yakın zaman da belli olur." dedi.
Muğla, Bodrum, Güncel
Kaynak: AA