Haberler » 3. Sayfa » Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum kıyılarından Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:54Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı
kıyılarından adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum Görecek Adası, Karaada ve Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 36 Filistin, 17 Suriye, 9 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen (29 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalanmıştır.

Yakalanan 63 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Yunanistan, Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
17:07 Putin'in nükleer fırlatma mekanizması bulunan çantası görüntülendi - Haberler
17:06 Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Haberler
17:03 Kilis'te kaçakçılık operasyonu - Haberler
17:03 Kilis'te kaçakçılık operasyonu - Haberler
16:58 Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına salatalıklı yanıt - Haberler
16:38 Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı - Haberler
16:30 Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü - Haberler
16:29 Rusya'da el bombalı banka soygunu - Haberler
16:13 Bağcılar'da oto galericiler çarşısında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
9.12.2019 17:19:37