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Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum kıyılarından Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:55Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı
kıyılarından adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum Görecek Adası, Karaada ve Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 36 Filistin, 17 Suriye, 9 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen (29 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalanmıştır.
Yakalanan 63 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
(Bekir Tosun/İHA)

Yunanistan, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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