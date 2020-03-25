Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bodrum'da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına zabıta koşuyor - Haberler

Bodrum'da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına zabıta koşuyor

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu.

25.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:35
Bodrum'da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına zabıta koşuyor

Bodrum 'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan ve dezavantajlı bireylerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yapan Bodrum Belediyesi zabıtaları, gelen taleplere en hızlı sürede yanıt vermeye çalışıyor. İhtiyaç sahiplerinin ilaç temini, hastane ve sağlık ocağına ulaşımı ve temel gıda alışverişi gibi gereksinimlerini karşılayan zabıtalar, bir taraftan da alınan tedbirler konusunda vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyor.

Zabıta ekipleri, dün Türkkuyusu Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşı iğne yaptırması için sağlık ocağına götürüp getirdi, Gökçeler Sokak'taki 65 yaş üstü bir ihtiyaç sahibinin de ilaçlarını temin ederek kendisine ulaştırdı. Her mahallede salgın tedbirleri nedeniyle gece ve gündüz mesai yapan ekipler, yardım amacıyla gittikleri her eve bireysel hijyende kullanılması önerilen dezenfektanları da teslim ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Zabıta, Bodrum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:56: Osmaniye'de yerel gazeteler sırayla yayımlanacak - Haber 14:56: Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber 14:55: Fırsatçıların gözünün yaşına bakılmayacak ! - Haber 14:55: flaş - Haber 14:55: Cami imamından evinden çıkamayan yaşlılara destek hizmeti - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler