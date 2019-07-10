10.07.2019 11:35
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Bodrum'da 8 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör yakalandı

Bodrum

BODRUM açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

BODRUM açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Suriyeli organizatör hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 10.30 sıralarında lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bodrum önlerinde durdurulan lastik bottaki 5'i Filistin, 2'si Suriye ve 1'i Mısır uyruklu toplam 8 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Organizatör olduğu belirlenen 1 Suriyeli ise gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 1'i çocuk, 3'ü kadın toplam 8 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriyeli organizatör hakkında ise yasal işlem başlatıldı.


- Muğla
Kaynak: DHA
Bodrum, Güncel

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