Bodrum'da 9 Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:28



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek isteyen 9 kaçak göçmen ve 2 Türk organizatör Sahil Güvenlik ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.Turgutreis sahilinden, "Axi - 1" isimli sürat teknesiyle Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen Görece adası yakınlarından Sahil Güvenlik ekiplerince kıs kıvrak yakalandı. 2 kadınında aralarında bulunduğu mülteciler sahil güvenlik botuna alınarak limana getirildi. Teknede 9 mültecinin yanı sıra 2'de Türk organizatör yakalandı. 5 kişinin Filistinli, 4 kişinin ise Somalili olduğu öğrenildi. Haklarından yasal işlem yapılan mülteciler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 2 organizatörün ise gözaltında olduğu öğrenildi.Öte yandan "Capella" isimli bir tekne ise Yunanistan'da dönerken yakalandı. Teknenin içerisinde kimsenin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Yakalanan tekne kaptanının İstanköy Adası'na mülteci bıraktığı ve ülkeye yeniden giriş yaparken yakalandığı öne sürüldü. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kaptan için yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - MUĞLA