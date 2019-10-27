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Bodrum'da 98 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Görecek açıkları ve Yalıkavak açıklarında üç ayrı düzensiz göçmen alayında toplam 98 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

27.10.2019 17:25Bodrum'da 98 göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Görecek açıkları ve Yalıkavak açıklarında üç ayrı düzensiz göçmen alayında toplam 98 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bodrum Görecek açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki 27 Suriye, 16 Filistin, 4 Pakistan, 3 Kongo ve 2 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen (35 erkek, 12 kadın, 5 çocuk) yakalandı.
Aynı gece sabah saatlerinde ise Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33 Suriye, 10 Filistin ve 3 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen (15 erkek, 10 kadın, 21 çocuk) yakalandı.
Yakalanan toplam 98 düzensiz göçmen işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
(Bekir Tosun - Tuba Ayhan/İHA)

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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