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Bodrum'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bodrum ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi vinç yardımıyla kurtarıldı.

05.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:22Bodrum'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi vinç yardımıyla kurtarıldı.
Mahallesi'nde, bir kedinin yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kaldığını fark eden belediye temizlik işçileri, durumu elektrik dağıtım şirketi çalışanlarına bildirdi.
İhbar üzerine vinçle bölgeye gelen ekipler, ağaçtaki kediyi kurtarmak için seferber oldu. Görevlilerin kovalı vinç yardımıyla ulaşabildiği kedi, mahsur kaldığı ağacın dalından güvenli şekilde kurtarıldı.
Gece saatlerinden bu yana ağaçta olduğu belirtilen kedi, daha sonra sokağa bırakıldı.
Kurtarma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Akçaalan, Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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