Bodrum'da Ahmet Aras Sevgisi Git Gide Büyüyor

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'a destek vermek için katıldığı Gündoğan mitinginde toplanan coşkulu kalabalığa "Bodrum'da gördüğümüz büyük ittifak, kendini Ahmet Aras'ın adaylığında büyük bir rüzgara dönüştürmüş. Ahmet Başkan 31 Martta partisinin yüzünü güldürecek, 31 Marttan sonra sizin yüzünüzü güldürecek" diye seslendi.Korku siyasetine değil, umut siyasetine yürüyoruzCHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın seçim kampanyasına destek amacıyla Bodrum'a gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gündoğan'daki mitingde halka hitap etti. CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan ve Burak Erbay ile CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve geçmiş dönem milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir'in de hazır bulunduğu Gündoğan mitinginde konuşan Özgür Özel, "Karşınızda bir korku siyaseti, Bodrum'da ise umudun siyaseti var. Son Cumhurbaşkanının korku siyasetine, ilk cumhurbaşkanının umut siyaseti gibi. Biri herkesi ötekileştiren, halkın yarısını düşman gören, insanları mezhebine göre iten kakan bir anlayış, diğeri milletine cumhuriyetine o kadar çok inanıyor ki 'bensiz de ilerleyeceksiniz' diyen bir vizyonun, inancın insanı Biz korku anlayışına değil, Ahmet Aras gibi umut siyasetine yürüyoruz." dedi.Bodrum'u 5 yıl sonra kimse tanıyamayacakAras'ın Bodrum'da bu seçimi alacağını söyleyen Özel, "5 yıl sonra Bodrum'a gelen ne yerli ne yabancı turist, Bodrum'u tanıyamayacak. Bodrum'a dünya kadar fon, dünya kadar yatırım, dünya kadar yüksek kalitede turist gelecek. Esnafın da yüzü gülecek. Bu değişim, yerlinin huzurunu da kaçırmayacak. Tılsım işte burada. Ahmet Aras Bodrum'a bunları yaparken, Büyükşehir'le sürtüşmeksizin birlikte proje üretecek. Biz CHP olarak Bodrum'da Ahmet Aras'ın, Muğla'da Osman Gürün'ün sonuna kadar arkasındayız, destekçisiyiz, sonuna kadar onlarla birlikteyiz." diye konuştu.Bodrum özlediği belediyeciliğe kavuşacak^ Gündoğan'da hemşehrilerine seslenen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da 1 Nisandan itibaren Bodrum'un özlediği belediyecilik anlayışına kavuşacağını müjdeledi. CHP'li belediyelerin olduğu yerde huzur, kardeşlik ve dostluk olduğun vurgulayan Aras, "Biz hiç kimseyi Kürt, Türk, Alevi, Çerkes, Sünni diye ayırmayız. Bizde renk, ırk, dil, din ayrımı olmaz. Kardeşçe kucak kucağa yaşarız. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde 24 saat yaşam vardır. Bunun teminatı da CHP'li belediye başkanıdır" dedi.1 Nisandan itibaren Gündoğan'ın ve Bodrum'un tüm mahallelerinin sorunlarının tek tek belirleneceğini ve adım adım çözüme kavuşturulacağını belirten Aras, "Bodrum'da yaşayan herkes belediyeden eşit hizmet alacak, Bodrum'un değerlerinden hakça faydalanacak. Kimseye kayırma, kimseyi ötekileştirme olmayacak. Kimse kimsenin akrabası, tanıdığı diye ayrı muameleye tabi tutulmayacak. Bodrum'da halkın iktidarı başlayacak"ifadelerini kullandı.Bodrum Otogarı'nın tamamlanmasıyla birlikte trafiğin bir ölçüde rahatlayacağını, atık su arıtma tesisleri için de ilk kazmanın 1 Kasımda vurulacağını söyleyen CHP Adayı, "Bunlar seçim yatırımı ya da vaat değil. Bunlar projesi, bütçesi hazırlanmış somut projeler. Kaybedecek ne paramız, ne zamanımız var." Dedi. Bodrum'un tüm mahallelerine, özellikle dar gelirli ailelerin faydalanacağı belediye plajı, kafeteryası gibi sosyal belediyecilik örneklerini taşıyacaklarını söyleyen Aras, "Benim Bodrum'umda. yaz kış yaşayan insanlar cebinde binlerce lirayla dolaşmıyor. Ben onları turistlerle bir tutamam. Çocuklara, çalışan kadınlarımıza, gençlerimize özlediği hizmeti getireceğiz. Para neredeyse, bulup getireceğiz. Benim tecrübem de ekibim de cesaretim de var." İfadelerini kullandı. Aras, Gündoğan'a bir belediye hizmet binası, kapalı Pazar yeri ve bir de Atatürk meydanı sözünü verdi. - MUĞLA