Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bodrum'da "ak balıkçıl" görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir çift "küçük ak balıkçıl" görüntülendi.

13.04.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:02
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir çift "küçük ak balıkçıl" görüntülendi.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gümbet Mahallesi sahilindeki ak balıkçıllar dikkati çekti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle sakinleşen sahilde, sokağa çıkma yasağıyla sessizlik hakim oldu.
Bölgedeki sakin anların görüntülendiği sırada fark edilen balıkçıllar, uçarak farklı noktalara kondu.
Bodrum Avcılar Derneği Başkanı Ejder Özkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sık olmasa da bölgede ak balıkçıllara rastladıklarını söyledi.
Özkoca, ak balıkçılların zaman zaman Bodrum'un ıssız bölgelerinde, koylarda görüldüğünü belirterek, "En son, araçla ulaşımın olmadığı Bitez Adaboğazı mevkisinde görmüştüm. Geçen sene bir arkadaşımız, İçmeler bölgesinde uçamayan ve yaralı olduğunu düşündüğümüz bir tane fark etmişti. Alıp bölgemizdeki Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etmiştik." dedi.
Özkoca, sokağa çıkma yasağı ile bölgenin sessizleştiğini, bu nedenle ak balıkçılların bölgede görüldüğünü ifade etti. Bodrum’da ’ak balıkçıl’ görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Gümbet Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmedi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi
Soylu’nun istifasını duyan Rizeli vatandaş, intihara kalkıştı Haberler
Soylu'nun istifasını duyan Rizeli vatandaş, intihara kalkıştı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Soylu’nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı Haberler
Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı
Haberler ›› Güncel ››Bodrum'da 'ak balıkçıl' görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:54: ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI - Haber 00:51: Bursa'da 'sokağa çıkma yasağı' sona erdi - Haber 00:49: İzmir'de yasağa uymayanlara 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildi - Haber 00:46: Bursa'da 'sokağa çıkma yasağı' sona erdi - Haber 00:41: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL - Haber 00:35: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haberler