Bodrum'da amatör balıkçının oltasına kalamar takıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasıyla kıyıdan 80 santim kalamar yakaladı.
17.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:54
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasıyla kıyıdan 80 santim kalamar yakaladı.
Mert Algın, balık tutmak için Torba sahiline gitti. Algın'ın oltasına 80 santim uzunluğunda, 1,5 kilogram ağırlığında kalamar takıldı.
Geçen yıl da kalamar yakaladığını vurgulayan Algın, "Özellikle kıyıdan yakaladığım bu kalamar beni oldukça sevindirdi." dedi.
Mert Algın, balık tutmak için Torba sahiline gitti. Algın'ın oltasına 80 santim uzunluğunda, 1,5 kilogram ağırlığında kalamar takıldı.
Geçen yıl da kalamar yakaladığını vurgulayan Algın, "Özellikle kıyıdan yakaladığım bu kalamar beni oldukça sevindirdi." dedi.
Kaynak: AA
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