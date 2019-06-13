Bodrum'da "Aynı zaman aynı mekan farklı boyutlar" sergisi

Kaynak: AA

Bodrum ilçesinde, ressam Ferda Bornovalı'nın resim ve seramik çalışmalarından oluşan "Aynı zaman aynı mekan farklı boyutlar" adlı sergisi açıldı.Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide Bornovalı, kuş temalı resim ve seramik çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. 22 seramik ve 12 resimden oluşan sergi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı.Resimlerini tuval üzerine akrilik boya ile yaptığını dile getiren Ferda Bornovalı, sembollerle içindekileri anlatmaya çalıştığını söyledi.Kuşların eserlerinde büyük yeri olduğunu ifade eden Bornovalı, "Kuşlarda insan bedenini kullandım. Seramiklerde de kafasız kuşlar yaptım. Onların içlerine kapanışları, sessizlikleri çalıştım. Resimlerimde şahinleri kartalları çalıştığım için bazı seramiklerde de onları güçlendirici şekilde kullanmak istedim." diye konuştu.Sergi, 17 Haziran'a kadar açık kalacak.