17.06.2019 13:35
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Bodrum'da batan teknede 12 kişinin cesedine ulaşıldı

Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında aşırı yükleme nedeniyle batan teknede 4 göçmenin daha cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında aşırı yükleme nedeniyle batan teknede 4 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Böylece olayda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası tekne içinde 10 veya 12 kişinin daha bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye bir helikopter ve Sahil Güvenlik dalış timi gönderildi. Dalış timinin 31 metre derinlikte bulunan batan tekneye yaptığı dalışlar neticesi ilk etapta 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası batan tekne içinde sıkışan 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

31 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, teknede toplam 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında 7 erkek ve bir kadın ile 2 erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Muğla, Turgutreis Mahallesi, Bodrum, 3. Sayfa

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