Bodrum'da bayramda da sessizlik hakim

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

26.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:44
Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.
Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara, Kaputaş ve Sarısu plajları sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği yat limanı da bu yıl sessiz kaldı.
Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi ile Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevliler bulunuyor.
Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.
Öte yandan Kovid-19 tedbirlerinin alındığı Konyaaltı Sahili'nde uyarı levhalarının asıldığı, şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildiği görüldü.
Muğla
Muğla'nın, yaz ayları ve özellikle resmi tatillerde yoğunluğun yaşandığı Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlar da boş kaldı.
Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanlarda da sessizlik hakim bulunuyor.
Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarıya çıkan görevliler de maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Bodrum’da bayramda da sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Haber
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Haber
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Bodrum'da bayramda da sessizlik hakim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:39: Bodrum'da bayramda da sessizlik hakim - Haber 19:39: Turgut Özal Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma - Haber 19:39: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti - Haber 19:35: Erzurum Valiliğinden "Memiş'in açıklamaları bağlamından kopartıldı" açıklaması Açıklaması - Haber 19:33: ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı - Haber 18:05: Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı - Haber 18:04: Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi - Haber 18:01: ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber