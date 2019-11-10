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Bodrum'da belediye hoparlöründen Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı

BODRUM'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve törenle anıldı.

10.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:53Bodrum'da belediye hoparlöründen Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı

BODRUM'da, Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve törenle anıldı. 09.05'i gösterdiğinde, 'da 2 dakikalığına hayat durdu. Törenin ardından belediye hoparlöründen Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

Bodrum'daki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Bodrum Belediye Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Bodrum İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saygı duruşu esnasında resmi araçlar, ambulanslar ve limanda bağlı bulunan tekneler ise siren çaldı.

Törenin ardından Bodrum Belediyesi tarafından belediye hoparlörlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yıl kutlamalarında yaptığı konuşmasından bir kısım yayınlandı.

Belediye hoparlörlerinden Atatürk'ün konuşmasının ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştiren çok sayıda kişi, duydukları memnuniyet ile birlikte çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Anma etkinlikleri Heredot Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program ile devam etti.



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Kaynak: DHA

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