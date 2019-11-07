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Bodrum'da bir bölümü çöken tescilli yapı yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir bölümü çöken taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki tescilli yapı iş makinesiyle yıkıldı.

07.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:54
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir bölümü çöken taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki tescilli yapı iş makinesiyle yıkıldı.
Turgutreis Caddesi Kelerlik Mescit Sokak'ta 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı değerlendirilen sivil mimarlık örneği eski Bodrum evinin bir tarafında ocak ayında etkili olan sağanak sonrası çökme meydana geldi.
Yıkılma tehlikesi bulunan üçüncü derece hem arkeolojik hem de kentsel sit alanındaki iki katlı yapının çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Karşısında dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen Kral Mausolos'un anıt mezarının (Halikarnas Mozolesi) kalıntılarının sergilendiği açık hava müzesi bulunan bina ve çevresinde incelemeler yapıldı.
Binayla ilgili devam eden süreçte, ev sahibinin de uygun görmesi üzerine Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınarak Bodrum Belediye ekiplerince yıkım işlemi başlatıldı.
Binanın yanından geçen elektrik ve telefon hattında ekiplerin gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi görevlisinin gözetiminde yıkıma geçildi. Bodrum Belediyesi ekipleri iş makinesiyle binayı 15 dakikada yıktı.
Binanın tescilinin kaldırılmadığı, yıkılmadan önce de rölövesinin çıkarıldığı öğrenildi.
Yapının, yeniden yapılmak istenmesi halinde aslına uygun olarak inşa edilebileceği belirtildi.
Bodrum'da bir bölümü çöken tescilli yapı yıkıldı

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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