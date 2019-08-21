Bodrum'da bir Cennet Liman!

Çökertme türküsünde "Burası da Aspat değil Halilim aman Bitez yalısı" dizesinde geçen o güzelim Aspat'a dair bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Aspat; Akyarlar'a yolu düşmeyenlerin, tatilcilerin ya da Bodrum'luların dışında, çok da bilinen, göz önünde olan bir bölge değildi. Kentin güneyinde, Kos'un karşısında yer alan Aspat, özellikle turizm sezonu boyunca Bodrum'daki kalabalıkla karşılaştırıldığında oldukça az insan göreceğiniz, sakin ve huzurlu bir koydur.

İster doğa yürüyüşü yapın, ister iç sesinizi dinleyin

İster çimlerde güneşlenin, ister iskeleden cam gibi denizine atlayın, isterseniz kısa bir doğa yürüyüşü yaparken iç sesinizi dinleyin. Aspat, bunların hepsini kolaylıkla yapabileceğiniz bir yer. Keyifli ve huzurlu bir tatil için bulmak isteyeceğiniz her şey mevcut. Aspat, muhteşem denizi, narin doğası, Bodrum'a ne uzak ne yakın oluşuyla her talebinize cevap verebilir konumda.

Sadece tatil için değil, 12 ay yaşanabilir bir yer

Bir yerde sürekli yaşamak için ne ararsanız, neye ihtiyacınız olursa hepsini bir arada bulabileceğiniz bir yer Aspat. Hatta, bulabileceğiniz şeyler dışında bir de büyük şehirlerin veya sıkışık kent hayatının negatifliklerinden sıkılanlar için neredeyse yeryüzünde bir cennet de diyebiliriz.

Aspat'ta hem tatil hem de 12 ay yaşam artık daha konforlu ve zevkli olacak! Nasıl mı?

Ant Yapı'nın Bodrum'daki ilk projesi olan Anthaven, Bodrum'da lüks konut, otel, özel iç liman, market, çarşı, spa gibi farklı yapıları bütünleşik sunan ilk ve tek proje. Berrak, masmavi deniziyle Bodrum'un en güzel sahillerinden biri olan Aspat'ta bulunan Anthaven, toplam 220 bin m2 arazi üzerinde kurulacak, 600 konutun yanı sıra kasaba meydanında ticari birçok alanı içermesi hedefleniyor.Anthaven projesinin tamamının değerinin 300 milyon Euro'yu bulması bekleniyor. 12 ay yaşam sunan Anthaven, Bodrum'un ilk kanal ve marina konseptli projesi olarak sizlerle buluşuyor.

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