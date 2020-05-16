Bodrum'da bir hayvansever şehre inen yaban domuzunu ekmekle besledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hayvansever, yiyecek aramak için şehre inen yaban domuzunu ekmekle besledi.

16.05.2020 02:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 02:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hayvansever, yiyecek aramak için şehre inen yaban domuzunu ekmekle besledi.

Yokuşbaşı Mahallesi'deki bir markette çalışan İsmail Budak, yol kenarındaki otluk alanda bir yaban domuzunun yiyecek aradığını fark etti.

Budak, aracında bulunan eve götürmek için aldığı ekmeği, parçalara ayırarak birkaç metre yakına kadar gelen hayvanın önüne attı. Yaban domuzu ekmekleri yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Hayvanseverin yaban domuzunu besleme anları, bu sırada orada bulunan gazeteciler tarafından görüntülendi.

Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş çıkışı eve gitmeden önce mesai arkadaşıyla çay içtikleri sırada köpek sesleri üzere otluk alanı kontrol ettiğini söyledi.

Kendisini gören yaban domuzunun kaçmadığını belirten Budak, "Ekmek verdik geldi. Hayvan da çok insan canlısıymış. Bir ayağı aksıyordu." dedi.

Hayvanın ürkek olduğunu, kendisinin de biraz korktuğunu ifade eden Budak, daha önce domuz gördüğünü ancak ilk kez bu kadar yaklaşıp beslediğini dile getirdi.

Bodrum’da bir hayvansever şehre inen yaban domuzunu ekmekle besledi

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Budak, Bodrum, Muğla, Yaban, Güncel, Haber

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