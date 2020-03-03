Bodrum'da bir yanda sörf ve diğer yanda göçmen devriyesi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik teknesi ile sörf tutkununun aynı fotoğraf karesinde yer alması renkli görüntü oluşturdu. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla deniz üzerinden Avrupa 'ya gitmek isteyen göçmenlerin, deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

Bodrum'da, bu sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere Türkiye'nin müdahale etmeyeceği haberleri üzerine gözler Ege sahillerine çevrildi. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 yıl önce cansız bedeninin bulunduğu Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlilik yaşanmadı. Bodrum'dan, Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan Irak, Suriye, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

Yükselen dalgaları gören bir sörfçü, Fener Burnu Sahili'ne geldi. Uçurtma sörfünü kapıp kendini denize bırakan sporcu, hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgarla adeta dans etti. Devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik Botu ile sörfçünün aynı fotoğraf karesinde yer alması ilginç görüntü oluşturdu.

Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan sporcular da ilçe körfezini renklendirdi. Lodos ile metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturan vatandaşlar, görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.